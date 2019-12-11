Первый заммэра Кузнецка рассказал о реализации проектов в городе (видео)

Благоустройство города Кузнецка Пензенской области, а также ситуация в сфере жилищно-коммунального хозяйства, теплоснабжении стали основными темами пресс-конференции, которую провел первый заместитель главы администрации города Владимир Трошин. Кроме того, он рассказал о реализации крупномасштабных проектов, которые должны повлиять на качества жизни горожан.

В 2019 году Кузнецк заметно преобразился. На благоустройство был направлен значительный объем средств. Большую их часть составлял федеральный грант в размере 100 миллионов рублей. Их потратили на обновление центра Кузнецка. Работы начались в апреле и должны завершиться в самое ближайшее время.

«Осталось протянуть кабель до трансформаторной подстанции, которая находится позади «Ориона», смонтировать сеть уличного освещения по улице Комсомольской. 90 скамеек чугунного литья пришли, их собирают, урны привезли, рекламные тумбы поставили», — рассказал Владимир Трошин.

После ввода в эксплуатацию, станции обезжелезивания на водозаборе № 8, качество воды в городе изменилось в лучшую сторону. Однако, чтобы решить проблему качества водоснабжения, этого недостаточно. В течение года в Кузнецке шла подготовка документов, необходимых для вхождения в важнейшую для города федеральную программу «Чистая вода».

«Нами 15 ноября отправлена заявка в Министерство строительства Российской Федерации. Там сказали, что в феврале 2020 года будет принято решение о возможности финансирования этого проекта», — сказал первый заместитель главы администрации Кузнецка.

На ремонт дорог в 2020-м собираются направить 53 миллиона рублей, из которых четверть необходимо изыскать в местном бюджете, остальное предоставит регион. В планах — капитально отремонтировать с использованием асфальтобетона три дороги. Провести работы городские власти просили горожане.

«Будет проведен капитальный ремонт улицы Орджоникидзе от улицы Фабричной до Вишневского путепровода. Стоимость проекта — 26 миллионов рублей. Мы хотим отремонтировать улицу Республики от улицы Пензенской до улицы Молодой гвардии. Также планируется заасфальтировать улицу Тухачевского», — рассказал Владимир Трошин.

Кроме того, в 2020 году в Кузнецке продолжится реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», а также в рамках региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах проведут замену крыш, инженерных коммуникаций и обновят фасады, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.