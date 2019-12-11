В Пензе открылась выставка, посвященная эпохе палеолита

В Пензе в музее имени Ульянова наступил каменный век. Там открылась выставка (6+), посвященная эпохе позднего палеолита на территории средней полосы России. Ее посетители смогут увидеть, как выглядели орудия труда древнего человека, которыми он пользовался 40 тысяч лет назад и узнать, как в те далекие времена выглядели сами люди.

Экспозиция, собранная работниками археологического музея-заповедника «Костенки» из Воронежской области, в Пензе впервые. Ровно 140 лет назад вблизи одноименного села исследователем Иваном Поляковым была открыта стоянка древнего человека. С уникальными находками одними из первых познакомили пензенских пятиклассников. Экскурсия прошла в форме диалога.

За полтора века археологических поисков удалось открыть 70 аналогичных стоянок. Собранного материала хватило на то, чтобы создать большой музей-заповедник. В его фондах — более 50 тысяч единиц хранения. В экспозицию попали самые ценные предметы, включая останки людей, живших от 30 до 40 тысяч лет назад.

«В Пензенской области не найдено орудий из эпохи палеолита. Теперь люди смогут увидеть и поймут, как они выглядят, и если что-то обнаружат, принесут в музей», — сказал археолог, профессор Геннадий Белорыбкин.

Гости из Воронежской области привезли в Пензу не только выставку. Также они вручили своим коллегам каталоги с фотографиями находок. Сама же экскурсия будет работать два месяца, вплоть до середины февраля. За это время ее успеют посетить как студенты-историки, так и просто любители древностей, сообщает телеканал «Экспресс».