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Пензенским НКО рассказали о нововведениях в порядке получения грантов (видео)

12 декабря в 03:24 160 просмотров

«Дом Вероники» вошел в сотню лучших социальных проектов России. В Пензенской области это не единственный значимый проект. Вместе с руководителями различных некоммерческих организаций, которые удостоились финансовой поддержки Фонда президентских грантов, глава региона Иван Белозерцев обсудил итоги года. Встреча прошла в Губернаторском доме.

В 2019 году на реализацию собственных проектов некоммерческие организации региона получили президентские гранты на сумму свыше 60 миллионов рублей. Дополнительные средства были направлены из областного бюджета. На встрече с представителями НКО губернатор отметил значимость таких проектов и призвал развивать и выводить их на новый уровень.

«Важно, чтобы повышалось качество реализации грантовой поддержки, чтобы мы не просто так заявлялись и просили средства, это неправильно», — сказал глава региона.

В Пензенской области реализуют социально-ориентированные проекты в самых разных сферах. Это «Дом Вероники», благотворительный проект «Добрый шкаф» (0+), фестиваль творчества и рукоделия «Канитель» (0+), «Школа материнства» (0+), экологическое движение «Зеленая волна». Некоторые их них известны далеко за пределами региона. Представитель Фонда президентских грантов Любовь Свидченко отметила работу пензенских НКО. На встрече почетный гость рассказал о нововведениях в порядке получения президентских грантов.

«Мы немного перестроили систему. Теперь на первый конкурс следующего года заявки принимаются в текущем», — рассказала она.

В 2019 году 26 пензенских некоммерческих организаций получили президентские гранты. По итогам конкурсной независимой оценки, организованной фондом, среди 700 реализованных инициатив в сотню лучших вошел пензенский социальный проект «Дом Вероники», сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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