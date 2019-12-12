Губернатор посетил с рабочим визитом Сердобский район (видео)

Общественным пространствам — новую жизнь, медицинским учреждениям — новый формат работы. Сердобск активно участвует в федеральных проектах «Бережливая поликлиника» и «Формирование комфортной городской среды». За год удалось полностью изменить подход к работе в межрайонной поликлинике, а вот преобразовать общественные пространства только предстоит. Оценить проделанную работу и познакомится с планами на будущее, в Сердобский район прибыл губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Приемно-информационная зона в местной межрайонной больнице больше похожа на современный банк или почту. Много лавочек, никаких барьеров, работает талонная система и открытая регистратура. Для медицинского учреждения, которое обслуживает в день более 800 пациентов из Сердобского, Малосердобинского, Колышлейского и Бековского районов, такой формат работы максимально удобен. Организовать новую регистратуру удалось благодаря участию учреждения в федеральном проекте «Бережливая поликлиника». С обновлениями в больнице познакомили и главу региона.

«Раньше сотрудник в регистратуре отвечал на телефон, записывал людей, потом ходил, искал карточки, на это уходило время, люди были недовольны. Сейчас мы освободили сотрудника от лишних обязанностей, убрали телефон, организовали колл-центр, купили мини-АТС и гарнитуру», — рассказала главный врач больницы.

В нем работают два человека, в регистратуре обслуживают население шесть специалистов. Обновление позволило сократить время работы с одним пациентом с 30 до 12 минут максимум.

После медицинского учреждения губернатор отправился в парк культуры и отдыха «Березовая роща» — самое популярное место отдыха сердобчан. Иван Белозерцев резюмировал, что общественной территории необходима скорейшая модернизация.

Губернатор напомнил, что для реализации проекта Сердобск может вступить в федеральную программу, как это сделал Кузнецк, и выиграть средства на развитие не только парка, но и других городских пространств. Глава региона обратил внимание и на прилегающий к парку участок леса. Он отметил, что зеленую зону можно благоустроить так же, как это было сделано на Западной поляне в Пензе.

Также в рамках поездки Иван Белозерцев посетил швейное производство, развивающееся в качестве резидента территории опережающего социально-экономического развития. Там производят более 2500 тысяч наименований дамских сумок, рюкзаков и чемоданов. Иван Белозерцев поручил проанализировать меры поддержки, оказываемые предприятиям швейной отрасли с целью их совершенствования.

После встречи с представителями бизнеса губернатор провел личный прием граждан. Сердобчане просили помочь в ремонте дорог, ФАПов, а также местного дома культуры.

«Можно найти, и договорится с подрядной организацией на условиях — 50/50. Будут деньги, заплатим полностью, если нет, то в первый квартал 2021 года отдадим, главное — чтобы все сделали в 2020-м», — сказал Иван Белозерцев.

На реконструкцию здания в следующем году глава региона пообещал изыскать средства. Все вопросы, озвученные в ходе приема, губернатор взял под свой личный контроль, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.