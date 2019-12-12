Пензенцам рассказали, как правильно подать заявку на президентский грант (видео)

О том, как правильно оформить заявку на получение президентского гранта и отчитаться об освоении средств говорили, в Лермонтовской библиотеке Пензы. Руководителей региональных некоммерческих организаций пригласили на тематический семинар.

С тонкостями оформления документов собравшихся познакомил специалист Фонда президентских грантов. Как правило, сложности у претендентов на господдержку в реализации социальных проектов возникают именно в части отчетности, когда необходимо четко и обосновать, какая организация какую сумму получила и за какой конкретно вид работ. Пензенским НКО полученная информация будет полезна и во время написания проектов, претендующих на региональную поддержку.

«У нас теперь субсидии, на которые большинство подает свои заявки, будут тоже разыгрываться через сайт. Мы надеемся, что это будет очень похоже на то, как это делает Фонд президентских грантов. На согласовании в прокуратуре находится порядок, по которому все будет происходить. Также заявки будут оцениваться экспертами по нескольким основным критериям, после этого будет утверждена итоговая сумма субсидий», — рассказал начальник управления внутренней политики правительства Пензенской области Павел Маслов.

В 2019-м размер выделенных средств некоммерческим организациям из регионального бюджета составил почти восемь миллионов рублей. Конкурс по новой форме планируют объявить в феврале, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.