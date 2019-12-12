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Малому бизнесу упростят получение льготных кредитов

12 декабря в 09:06 46 просмотров

Минэкономразвития разрабатывает новые меры по стимулированию кредитования микропредприятий. Займы до 10 млн рублей бизнес сможет взять по льготной ставке в 9,95% годовых, рассказал «Известиям» замминистра экономического развития Вадим Живулин.

Займы можно будет взять как на инвестиционные, так и на оборотные цели, а банки не будут контролировать использование средств, объяснили в Минэкономразвития.

Отмечается, что новое предложение поможет предприятиям, которые кредитные организации сегодня относят к высокой категории риска. В настоящее время им предлагаются займы под 15−19% годовых.

Министерство запустило программу льготного финансирования под 8,5% в начале 2019 года в рамках нацпроекта «МСП и поддержка предпринимательской инициативы», который инициирован президентом и рассчитан до конца 2024 года. В ней говорится, что малый и средний бизнес может взять субсидированный кредит в 90 банках.

Помимо льготных кредитов по упрощенной схеме, в программу «Восемь с половиной» добавят возможность рефинансирования. Предприниматели, которые уже взяли займы под 16%, смогут прийти в свой банк и рефинансировать долги под 8,5%.


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