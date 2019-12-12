Белозерцев поздравил пензенцев с Днем Конституции

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Днем Конституции РФ, который в стране отмечается 12 декабря.

«Основной закон страны отражает весь накопленный опыт государственного строительства, определяет приоритетные национальные задачи и стратегию развития России. Он закрепляет демократические нормы, гарантирует сохранение нашего исторически сложившегося единства, обеспечивает права и свободы граждан, общественное согласие и социальную стабильность.

Основываясь на конституционных ценностях, мы сможем добиться, чтобы Российская Федерация стала ведущей мировой державой, достигшей успехов на инновационной основе. Важнейший залог этого — добросовестный труд, активная гражданская позиция, общая ответственность за настоящее и будущее Отчизны, беззаветная любовь к великой Родине», — отмечается в поздравлении.

Глава региона пожелал пензенцам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной деятельности на благо Отечества, сообщает пресс-центр облправительства.