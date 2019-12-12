Чиновников могут начать наказывать за оскорбление граждан

Совет Федерации поддержал законопроект о введении уголовной ответственности для чиновников за оскорбление россиян.

Как рассказал «Известиям» автор инициативы, зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов, к документу есть ряд замечаний, и он готов его доработать.

Так, например, в отзыве Совфеда отмечается, что статья УК «Оскорбление» утратила силу, а в пояснительной записке к законопроекту необходимо добавить мотивированное обоснование необходимости его принятия.

«Вы помните нашумевший законопроект об оскорблении гражданами власти. Мы тогда его изучили и пришли к выводу, что в России также должна появиться уголовная ответственность за оскорбления граждан. Практически мы разработали зеркальную норму», — пояснил Александр Старовойтов.

По его словам, после того как в пользу законопроекта 10 декабря высказался президент РФ Владимир Путин, инициативу, вероятно, одобрят. Хотя ранее отрицательный отзыв на него направили правительство и Верховный суд.

В Совете по правам человека считают, что документ нужен для того, чтобы уравновесить права россиян.