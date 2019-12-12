На Южной поляне мусоровоз попал в ДТП

В Пензе на Южной поляне утром 12 декабря произошла авария. О случившемся стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал фото с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что инцидент произошел примерно в 8:45 на улице Металлистов возле хлебзавода. Судя по снимку, в ДТП попал мусоровоз. Второго участника аварии на кадре не видно.

Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть внимательными и осторожными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, водителям рекомендуют не выполнять резких маневров, чтобы избежать заноса во время гололеда.