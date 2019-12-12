Иван Белозерцев посетил Сердобск
Празднование Дня Героев Отечества в Пензе 9 декабря
Фотосессии для усатых: пензячка с помощью снимков помогает животным обрести дом
Отзыв на книгу Тани Танк «Бойся, я с тобой. Страшная книга о роковых и неотразимых»
Наши новости
Соцсети: В Пензе пешеход-нарушитель упала перед автомобилем
Под Пензой «Яндекс.Такси» развернуло поперек дороги после ДТП
Пензенец придумал оригинальный способ кормления птиц
В Пензе мужчины избавились от «неудобного» дорожного знака. ВИДЕО
В Сети сообщают о сбитом пешеходе на ул. Перспективной
«Курочка в шубке». Пензячка купила испорченный продукт
«И так постоянно». В Бессоновке автобусы ездят по обочине
В центре Пензы столкнулись две иномарки
Соцсети: В Кузнецке автомобиль сбил полицейского
Жители Кузнецка подняли вопрос покупки конфет «россыпью»

На Южной поляне мусоровоз попал в ДТП

12 декабря в 09:46 196 просмотров

В Пензе на Южной поляне утром 12 декабря произошла авария. О случившемся стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал фото с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что инцидент произошел примерно в 8:45 на улице Металлистов возле хлебзавода. Судя по снимку, в ДТП попал мусоровоз. Второго участника аварии на кадре не видно.

Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть внимательными и осторожными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, водителям рекомендуют не выполнять резких маневров, чтобы избежать заноса во время гололеда.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...