В Кузнецке застолье закончилось поножовщиной

В городе Кузнецке Пензенской области задержали 46-летнего местного жителя. Его подозревают в причинении вреда здоровью мужчины.

По данным пресс-службы Росгвардии, компания мужчин выпивала. Двое приятелей начали ссориться на почве ревности, и один из них вонзил нож во второго. Раненый кузнечанин смог выйти из квартиры на улицу.

Об инциденте сообщили дежурному Росгвардии. Правоохранители прибыли на место происшествия и увидели на перекрестке улиц Правды и Пензенской двух мужчин, одним из них был пострадавший. Стражи порядка вызвали «скорую». Медики госпитализировали раненого в больницу.

«Сотрудники Росгвардии направились к дому, где мог находиться подозреваемый. Там и был задержан ранее судимый мужчина, который признался в содеянном», — добавили в пресс-службе.

Кузнечанина передали полицейским для дальнейшего разбирательства.