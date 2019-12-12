В Пензе маленький «львенок» ищет дом

Волонтерам в очередной раз подбросили двух котят. На этот раз малыши оказались больными, один из них умер практически сразу, а второй оказался чуть сильнее, однако и он страдал от кишечной инфекции.

«Ситуация была сложная. Маленький «львенок», которого мы назвали Лион, смог выжить и победить болезнь, несмотря на свой крошечный вес и многие «против» его жизни. Теперь он быстрыми шагами идет на поправку и начинает искать дом», — написали сотрудники фонда в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Они уточнили, что малышу — два месяца, он ходит в лоток и ждет любящего хозяина. О том, как помочь «львенку», можно узнать здесь.