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Пензенец просит разобраться с движением на перекрестке в центре города

13 декабря в 08:04 98 просмотров

Житель Пензы написал в «Жалобную книгу» информагентства об аварийных ситуациях, возникающих на перекрестке улиц Володарского и Кураева.

«Сколько аварийных ситуаций возникает из-за движения машин прямо по ул. Кураева со стороны ул. Московской через ул. Володарского в сторону ул. Революционной, хотя висит знак, запрещающий такое движение! И поворот налево на ул. Кураева при движении вверх по ул. Володарского. Примите, пожалуйста, меры по контролю движения на данном перекрестке», — попросил горожанин.

Информагентство направило официальный запрос по обращению в мэрию. Напомним, жители региона могут сообщать о своих проблемах в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс». На каждый запрос будет дан официальный ответ.


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