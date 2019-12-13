Пензенец просит разобраться с движением на перекрестке в центре города

Житель Пензы написал в « Жалобную книгу » информагентства об аварийных ситуациях, возникающих на перекрестке улиц Володарского и Кураева.

«Сколько аварийных ситуаций возникает из-за движения машин прямо по ул. Кураева со стороны ул. Московской через ул. Володарского в сторону ул. Революционной, хотя висит знак, запрещающий такое движение! И поворот налево на ул. Кураева при движении вверх по ул. Володарского. Примите, пожалуйста, меры по контролю движения на данном перекрестке», — попросил горожанин.

Информагентство направило официальный запрос по обращению в мэрию. Напомним, жители региона могут сообщать о своих проблемах в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс». На каждый запрос будет дан официальный ответ.