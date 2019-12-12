В центре Пензы велосипедист попал под колеса машины

Пензенец в Сети сообщил об аварии, которая произошла утром 12 декабря на улице Суворова.

Пользователь опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Мужчина рассказал, что Skoda сбила велосипедиста неподалеку от областной филармонии примерно в 10:47.

«Велосипед лежит под иномаркой. Вроде, без жертв», — уточнил автор поста.

Официальной информации об аварии нет. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть особенно внимательными и осторожными во время движения. Кроме того, они обращают внимание водителей на то, что из-за снега на дорогах могут возникать заносы, необходимо останавливаться заблаговременно и ехать плавно, без резких поворотов.