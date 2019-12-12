«Ростелеком» подключает по оптике коттеджи в Богословке

Специалисты «Ростелекома» проложили более километра оптики и построили распределительную кабельную сеть по улицам Солнечной, Суркова, Спортивной, Садовой, Луговой и Королева в Богословке. Современные услуги теперь доступны 260 семьям.

Теперь жителям Богословки доступны высокоскоростной интернет и телевидение Wink. Помимо этого, они могут подключить систему «Умный дом. Видеонаблюдение» от «Ростелекома». Контролировать обстановку в доме и на приусадебном участке легко из любой точки мира, где есть доступ в интернет. Для просмотра видеоизображения с камер на смартфон необходимо установить специальное мобильное приложение (6+).

«Проект «Оптика в коттедж» охватывает все больше микрорайонов индивидуальной застройки. Кабель заводят непосредственно в дом, что гарантирует высокое качество услуг и стабильную скорость доступа. Инфраструктура связи позволяет обеспечивать цифровыми сервисами собственников даже тех домов, которые находятся на большом удалении от города», — отметил заместитель директора филиала — директор по работе с массовым сегментом Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Бельков.

«Ростелеком» за свой счет прокладывает линию связи до микрорайона частной застройки, а монтаж сети до каждого дома осуществляется вместе с собственниками по принципу софинансирования.

Подробнее о подключении услуг связи в коттеджных поселках Пензенской области можно узнать по телефону 8−800−1000−800 (звонок бесплатный).