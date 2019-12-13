В Пензенской области стали производить больше мяса, яиц и молока

В Пензенской области за 11 месяцев 2019 года отмечается рост показателей в отрасли животноводства: было произведено 345,5 тыс. тонн скота и птицы на убой, 318 тыс. тонн молока и 240 млн яиц.

Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза со ссылкой на данные Пензастата, в хозяйствах всех форм собственности произведено 345,5 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе — на 20,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост производства в секторе сельхозорганизаций составил 22,8%, в секторе крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей — 13%. В секторе КФХ и ИП также отмечен рост производства молока в 5%.

За 11 месяцев в Пензенской области произведено 240 млн яиц всех видов, производство превышает показатель отчетного периода прошлого года. В том числе в КФХ и ИП рост составил 59%.