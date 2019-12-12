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Россиянам рассказали, сколько греть машину зимой

12 декабря в 11:33 138 просмотров

Автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал водителям, как долго нужно греть машину в холодное время года.

«Наилучший результат — и по экологии, и по расходу топлива, и для предупреждения поломок — дает кратковременный прогрев: до минуты летом, две-три минуты зимой с последующим движением на низких оборотах», — уточнил специалист.

Он отметил, что рабочей температуры мотор, нейтрализатор и жидкости быстрее достигнут в движущемся автомобиле. Самым «цивилизованным» способом прогреть свою машину является применение предпускового подогревателя.

Длительный прогрев, по мнению эксперта, нужен только в нескольких случаях, например, если примерзли дворники и затвердела омывающая жидкость в бачке. По ПДД движение транспортного средства нельзя начинать, если стеклоочистители и стеклоомыватели не работают, сообщает телеканал «360».


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