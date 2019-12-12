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В пензенском ЗакСобре поддерживают запрет продажи никотиносодержащих веществ

12 декабря в 12:06 58 просмотров

«Скрытая угроза в новом обличье» — такова была тема межведомственного заседания Общественной палаты Пензенской области, которое состоялось 12 декабря в Законодательном Собрании. Собравшиеся обсудили проблему стремительного распространения бестабачных смесей среди подростков.

Председатель регионального Законодательного Собрания Валерий Лидин отметил важность данного вопроса, поскольку распространение снюсов приобрело угрожающий характер.

«Они наносят вред здоровью людей. Мы должны принять все необходимые меры и противодействовать распространению снюсов», — подчеркнул он.

По словам специалистов, в одной дозе жевательного табака — столько же никотина, как в трех пачках сигарет. Но производители пошли на хитрость, поэтому опасные вещества свободно продают даже несовершеннолетним. Весь ужас заключается в том, что законом не запрещено продавать эти изделия, так как они не содержат табака, только — никотин.

Пензенской молодежи навязываются опасные вещества. Такое мнение выразил министр образования региона Александр Воронков. Он назвал три района, где велика вероятность вовлечения подростков в употребление — Земетчинский, Каменский и Наровчатский. Кроме того, он сообщил о результатах недавнего тестирования школьников, в нем приняло участие более трех тысяч человек.

«Анализы со следами никотина и алкоголя оказались у 12% из них. Такие результаты проявились даже при том, что ребята знали о предстоящем медицинском тестировании. Это говорит о том, что у подростков уже сформировалась привычка и они не могут остановиться», — сказал министр.

Большая опасность заключается также в том, что вещества маскируют под разными видами. Это может быть мармелад, конфеты и другие сладости, на которые могут «подсесть» и дети.

Напомним, губернатор Иван Белозерцев ранее поручил подготовить обращение на имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева по поводу свободного обращения снюсов.

Кроме того, в настоящее время в Госдуму на рассмотрение внесен законопроект о запрете торговли снюсом и насваем, а также другими сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.


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