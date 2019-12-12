Житель Каменки жестоко искромсал своего знакомого

По данным следствия, ночью 1 июля мужчина выпивал со своим знакомым в гараже. Они начали ссориться, а после — драться. Житель Каменки нашел в помещении нож и вонзил его в голову, шею и туловище оппонента более 20 раз. После случившегося он отправился домой.

«Тело потерпевшего обнаружила супруга злоумышленника, она обратилась к сотрудникам Каменского межрайонного следственного отдела», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Мужчину задержали 2 июля. Ему назначили девять с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.