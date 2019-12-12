Городищенка лишилась жизни во время скандала с мужем

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 6 декабря супружеская пара поссорилась. Во время скандала они вышли из дома на улицу и продолжили кричать друг на друга. Там 68-летний муж нашел нож и ударил им возлюбленную. Женщина скончалась на месте происшествия. Полицейских вызвали соседи, которые слышали ругань сельчан.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть женщины наступила от острой кровопотери», — уточнили в ведомстве.

Мужчину по медицинским показаниям заключили под домашний арест. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела по статье «Убийство» продолжается.