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Городищенка лишилась жизни во время скандала с мужем

12 декабря в 12:17 68 просмотров

В Городищенском районе Пензенской области мужчину подозревают в убийстве 47-летней супруги.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 6 декабря супружеская пара поссорилась. Во время скандала они вышли из дома на улицу и продолжили кричать друг на друга. Там 68-летний муж нашел нож и ударил им возлюбленную. Женщина скончалась на месте происшествия. Полицейских вызвали соседи, которые слышали ругань сельчан.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть женщины наступила от острой кровопотери», — уточнили в ведомстве.

Мужчину по медицинским показаниям заключили под домашний арест. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела по статье «Убийство» продолжается.

Фотография: https://penza.sledcom.ru/news/item/1419541/

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