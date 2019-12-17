Цены на дизельное топливо в Пензе поползли вверх. Мониторинг

ИА «Пенза-Пресс» с начала года отслеживает стоимость топлива в областном центре. Журналисты выяснили, как изменились цены за предпоследний месяц 2019-го.

Мы отразили в инфографике изменение стоимости бензина и дизельного топлива за ноябрь. Напомним, в январе и феврале цены оставались на прежнем уровне, однако с марта по июль стоимость литра топлива на автозаправках трех компаний, выбранных для мониторинга («Лукойл» — ул. Калинина, 150а, «Роснефть» — ул. Революционная, 12, и «Союз» — ул. Окружная, 113а/74а), стабильно менялась. В августе цены на бензин остались прежними, дизтопливо немного подешевело. В сентябре и октябре они продолжили расти, в ноябре средняя стоимость бензина АИ-95 осталась прежней, АИ-92 — снизилась на 4 копейки, дизтоплива — выросла на полрубля.

Также мы продолжаем следить за динамикой цен на сайте Росстата. Согласно последним данным (на 2 декабря), средняя потребительская стоимость бензина в Пензе выросла на 2 копейки, составив 43 рубля 92 копейки. Это на 1 копейку больше, чем в среднем по ПФО. Если сравнивать данные с началом 2019 года, то бензин в Пензе подрос в цене на 89 копеек.

Стоимость литра дизельного топлива в Пензе с октября увеличилась на 94 копейки, составив 46 рублей 35 копеек. Это на 59 копеек дешевле, чем в среднем по ПФО. Дешевле его можно приобрести в Уфе (46 рублей 23 копейки), Казани (46 рублей 13 копеек), Саратове (45 рублей 96 копеек) и Ульяновске (46 рублей).

ИА «Пенза-Пресс» обращает внимание на то, что этот материал не претендует на экспертную точность — он представляет собой народный мониторинг цен с целью отследить возможные изменения.