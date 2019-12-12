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Пензенец отсудил деньги за протечку крыши дома

12 декабря в 13:01 114 просмотров

Пензенец, пострадавший от протечки крыши, подал в суд на обслуживающую компанию.

По словам пензенца, 6 марта в доме на улице Циолковского протекла крыша. Вода проникла в квартиру мужчины, в итоге оказались повреждены потолки и стены в двух комнатах и кухне. На ремонт потребовалось 35310 рублей.

Мужчина посчитал, что обслуживающая дом компания ООО «СК» Лидер" должна была обеспечить исправное состояние кровли. Поэтому за протечку она должна нести ответственность. Добровольно представители компании отказались это делать, тогда пензенец пошел в суд.

«Ответчик указал, что очистить кровлю от снега в начале марта, чтобы избежать протечки над квартирой истца, не представилось возможным из-за отсутствия денег», — сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Но суд встал на сторону жителя Пензы. В его пользу с обслуживающей компании взыскали сумму ремонта, а также 50 тысяч рублей за неустойку, услуги эксперта и представителя, компенсацию морального вреда, штраф.

Ответчик подал апелляционную жалобу, но ее оставили без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.


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