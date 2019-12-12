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Пензенские НКО прошли обучение от Фонда президентских грантов

12 декабря в 13:18 106 просмотров

В Пензе прошел обучающий семинар для некоммерческих организаций (НКО), его провели представители Фонда президентских грантов.

Как сообщили в пресс-центре облправительства, главной темой встречи стала подготовка отчетности по итогам реализации грантовых средств.

Начальник управления внутренней политики правительства Пензенской области Павел Маслов отметил, что с каждым годом растет число победителей конкурсов фонда из Пензенской области. По его словам, семинар поможет подготовиться к сдаче отчетности без отрыва от основной деятельности в рамках проектов.

В ходе встречи представители НКО узнали о проблемах, с которыми могут столкнуться при сдаче отчетности грантооператору, и как их избежать, о требованиях, предъявляемых фондом и др.

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с руководителями некоммерческих организаций, которые победили в конкурсе фонда президентских грантов в 2019 году.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/202361/

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