Банк «Кузнецкий» благодарит пензенцев за участие в голосовании

В результате банк «Кузнецкий» занял второе место в номинации «Лучший банк моего города».

«Банк «Кузнецкий» выражает благодарность всем, кто нашел время и оставил свой голос за «Лучший банк моего города». Спасибо, что не остались равнодушными и поддержали нас. Занять такое высокое место среди достойных конкурентов получилось только благодаря вам!» — отметили сотрудники учреждения.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество банк «Кузнецкий». ПАО банк «Кузнецкий» включен в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.