Пензенцев приглашают на новогодние праздники в Арбековскую заставу

Новый год к нам мчится! В жилом комплексе « Арбековская застава » полным ходом идет подготовка к самому волшебному и сказочному празднику. На центральной площадке распушила свои ароматные хвойные ветви семиметровая красавица-елка, украшенная большими яркими шарами. И уже сегодня она засияла разноцветными огнями.

Еще одним украшением зимнего городка станут новогодние фотозоны, где каждый желающий сможет почувствовать сказочную атмосферу приближающегося праздника и зарядиться волшебством.

В Арбековской заставе их установили целых две, а точнее три, ведь одна — двускатная. Еще одно прекрасное зимнее развлечение — катание на коньках.

«Мы ждем настоящих морозов, чтобы приступить к заливке горок и нашей хоккейной арены. В зимние каникулы здесь планируется проведение спортивных турниров, мастер-классов по хоккею и фигурному катанию, а также все желающие смогут в любое время просто покататься на коньках», — рассказывает event-менеджер ГК «Территория жизни» Евгений Буздаков.

По-настоящему новогодний марафон в Арбековской заставе стартует уже на этой неделе. В субботу 14 декабря Дед Мороз и Снегурочка приглашают всех пензенцев на первые предновогодние гулянья с хороводами вокруг елки, задорными играми, веселыми конкурсами, и, конечно, новогодними подарками. Начало — в 14:00.

«Все дни новогодних праздников мы постарались наполнить интересными яркими событиями. Начиная с 14 декабря и практически каждый выходной, на нашей фестивальной площадке вас ждет встреча с новогодними персонажами, развлекательная программа, много радости и веселья. Более того, мы хотели бы разделить чудесные моменты праздника с нашими жителями и всеми пензенцами и поднять бокалы в дружном кругу. Приглашаем всех на празднование Нового 2020 года в Арбековскую заставу», — отметила PR-директор ГК «Территория жизни» Екатерина Миленькая, добавив, что кульминацией праздника в этот день станет новогодний салют. Он прогремит ровно в 2 часа ночи.

Спланировать новогодние и рождественские каникулы можно, ознакомившись с афишей праздничных мероприятий в ЖК «Арбековская застава».