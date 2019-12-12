Пензячка лишилась машины из-за займа на развитие бизнеса

По данным пресс-службы регионального управления ФССП, женщина одолжила у знакомого 400 тысяч рублей для развития бизнеса по продаже птицы. Пернатых она закупила, но вот деньги возвращать не стала. Кредитор был вынужден обратиться в суд.

Приставы установили, что у предпринимательницы в собственности есть автомобиль Lada Kalina 2012 года выпуска. Машину женщина парковала вдали от своего дома, но это не помешало вычислить транспортное средство.

На место выехали судебные приставы и кредитор, с ними был эвакуатор. В ходе процедуры ареста авто к ним присоединилась должница. Но она не смогла отвоевать легковушку — машину передали на ответственное хранение.

Автомобиль вернут владелице в случае возврата денег либо его продадут в счет погашения долга.