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При ДТП близ Константиновки водителя зажало в машине

12 декабря в 14:35 100 просмотров

12 декабря в районе села Константиновка Пензенской области случилось дорожно-транспортное происшествие.

Авария произошло на 14-м километре дороги Р-209. Информация об этом поступила на пульт дежурного Пензенского пожарно-спасательного центра в 10:21.

«На трассу с прилегающей дороги выехал легковой автомобиль Renault Logan, в котором находился один водитель. Произошло столкновение иномарки и грузовой «ГАЗели», — сообщили в пресс-службе центра.

В результате аварии водитель легковой машины получил травмы. Из авто его извлекали спасатели, мужчину передали работникам «скорой».

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательнее за рулем, соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. Любое неосторожное движение может стоить чьей-то жизни.

Фотография: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2019/12/12/13404156

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