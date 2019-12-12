При ДТП близ Константиновки водителя зажало в машине

Авария произошло на 14-м километре дороги Р-209. Информация об этом поступила на пульт дежурного Пензенского пожарно-спасательного центра в 10:21.

«На трассу с прилегающей дороги выехал легковой автомобиль Renault Logan, в котором находился один водитель. Произошло столкновение иномарки и грузовой «ГАЗели», — сообщили в пресс-службе центра.

В результате аварии водитель легковой машины получил травмы. Из авто его извлекали спасатели, мужчину передали работникам «скорой».

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательнее за рулем, соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. Любое неосторожное движение может стоить чьей-то жизни.