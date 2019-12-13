Какие инвестпроекты реализуют в Пензенской области? Инфографика

Какой объем инвестиций планируется привлечь в Пензенскую область в ближайшие несколько лет, сколько инвестпроектов будет реализовано и сколько рабочих мест — создано? Ответы на эти вопросы — в тексте и инфографике от ИА «Пенза-Пресс».

Согласно данным Пензастата, за девять месяцев в регион удалось привлечь 53,7 млрд рублей инвестиций.

В частности, в 2019 году введены в эксплуатацию (либо находятся на завершающей стадии) следующие инвестпроекты:

— «Строительство комплекса промышленного производства инкубационного яйца индейки» компании ООО «Авиаген Торкейз Рус», объем инвестиций — 2 млрд руб., количество новых рабочих мест — 120;

— «Организация производства поролона на базе бывшего ФГУП «КЗРП» мощностью 30 тыс. тонн в год» компании ООО «Фомлайн», объем инвестиций — 1,5 млрд руб., количество новых рабочих мест — 100;

— «Модернизация сырного завода с целью производства мягких и плавленых сыров» компании ООО «Хохланд Руссланд», объем инвестиций — 1,5 млрд руб., количество новых рабочих мест — 100;

— «Создание высокотехнологичного агропромышленного комплекса грибного направления в Пензенской области» компании ООО «Грибная компания», объем инвестиций — 1,5 млрд руб., количество новых рабочих мест — 250;

— «Строительство домостроительного комбината по выпуску бетонных домокомплектов» компании ООО «СМЦ», объем инвестиций — 1,2 млрд руб., количество новых рабочих мест — 240;

— «Пуск модернизированной бумагоделательной машины № 2» компании ОАО «Маяк», объем инвестиций — 1,3 млрд руб., создания новых рабочих мест не предполагается;

— «Строительство свинофермы на 32 000 голов, в т. ч. 1250 голов свиноматок» компании ООО «Лопатинский бекон», объем инвестиций — 600 млн руб., количество новых рабочих мест — 49;

— «Строительство завода по расфасовке сухих строительных смесей» компании ООО «Снабцентр», объем инвестиций — 525 млн руб., количество новых рабочих мест — 30;

— «Организация производства мебели» компании ООО «МФ», объем инвестиций — 400 млн руб., количество новых рабочих мест — 150;

— «Строительство предприятия по производству металлообрабатывающих станков» (открытие дополнительного корпуса № 2) компании ООО «Станкомашстрой», объем инвестиций — 350 млн руб., количество новых рабочих мест — 30;

— «Строительство цеха по переработке мусора в альтернативное топливо» компании ООО «Азия Цемент», объем инвестиций — 250 млн руб., количество новых рабочих мест — 17;

— «Установка линии проливных конфет» компании АО «Кристина», объем инвестиций — 40 млн руб., количество новых рабочих мест — 40;

— «Строительство предприятия по производству бумажной и картонной тары» компании ООО «Тарос», объем инвестиций — 62 млн руб., количество новых рабочих мест — 17.

Общий объем инвестиций в рамках сопровождаемых проектов за 2019 год составил 11,22 млрд руб., количество новых рабочих мест — 1073.

На 2020-й запланировано завершить шесть инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций в 36,9 млрд руб. и созданием 1693 новых рабочих мест.