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Иван Белозерцев вручил пензенцам госнаграды

12 декабря в 15:00 84 просмотра

В Пензе 12 декабря губернатор Иван Белозерцев вручил государственные награды работникам разных сфер деятельности.

Мероприятие прошло в областной библиотеке имени Лермонтова. В зале собрались пензенцы, представленные к наградам, губернатор поздравил их Днем Конституции и назвал гордостью Сурского края.

«Благодаря вашим знаниям, опыту и мастерству Пензенская область развивается, осваивает новые рубежи социально-экономического роста. В этом году по многим показателям мы добились значительных успехов», — сказал он.

Иван Белозерцев отметил, что Пензенская область успешно реализует национальные проекты, по исполнительской дисциплине регион входит в десятку лучших в стране, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Губернатор поблагодарил пензенцев за их достойный труд, вручил заслуженные награды, пожелал новых успехов и достижений в новом 2020 году.

Большой фоторепортаж с награждения — ЗДЕСЬ.


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