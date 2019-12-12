Компенсацию обманутым дольщикам освободили от подоходного налога

Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс РФ, которые освобождают компенсацию обманутым дольщикам от подоходного налога.

Как сообщает пресс-служба Госдумы, об изменениях объявил председатель Вячеслав Володин. Такие компенсации начали выплачивать с 1 декабря. Норма федерального закона об освобождении от уплаты НДФЛ будет применяться с налогового периода 2019 года.

«На рассмотрении Государственной Думы находится законопроект, которым предусматривается повышение прозрачности деятельности застройщиков, устанавливается право дольщиков на возмещение за счет компенсационного фонда вне зависимости от уплаты застройщиками-банкротами взносов в этот фонд и создаются дополнительные механизмы защиты членов ЖСК», — сообщил Вячеслав Володин.

По его словам, ранее депутаты уже приняли ряд инициатив для решения проблемы обманутых дольщиков и предотвращения появления новых пострадавших.

«В их числе — закон, принятый в 2017 году и позволивший создать специальный Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. По итогам парламентских слушаний, которые прошли в июле того же года с участием пострадавших людей, была разработана новая законодательная модель проектного финансирования с использованием эскроу счетов и внесены поправки в КоАП об усилении ответственности за нарушения в сфере долевого строительства.

Кроме того, депутаты расширили полномочия Фонда защиты дольщиков, дали регионам право создавать фонды для финансирования строительства проблемных домов, уравняли в правах на компенсацию членов ЖСК с остальными участниками долевого строительства», — напомнил председатель Госдумы.