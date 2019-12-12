Жительница Земетчино поверила сообщению о кредите и лишилась денег

Установлено, что якобы сотрудник банка сообщил женщине по телефону, что на ее имя взят кредит. Жительница Земетчино никаких денег не брала, поэтому поверила, что неизвестные обманным путем оформили на нее договор.

Неизвестный сказал, что нужно озвучить ему коды, которые поступят в SMS, а также сделать обратный перевод 78 тысяч рублей — это деньги, которые будто бы поступили на ее карту. Помимо этого, со счета женщины списались 12 тысяч руб.

По факту мошенничества полицейские проводят проверку.

«При общении с незнакомыми людьми, кем бы они ни представились, необходимо быть бдительным. Позвонить и сообщить о подозрительных операциях с вашей банковской картой могут только мошенники! Настоящие сотрудники банка никогда не станут звонить и спрашивать у вас секретные данные вашей карты — номера, коды и пароли. Если от вас требуют такую информацию, необходимо сразу же прекратить разговор», — предупредили пензенцев в пресс-службе регионального управления МВД.