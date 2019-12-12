В России намерены запретить взыскание долгов с пенсий

Законопроекты уже одобрили в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). В ближайшее время их направят в правительство.
«Обращение взыскания на пенсии, по сути, нивелирует указанные конституционные права граждан на получение соответствующего социального обеспечения», — уверены авторы.
Возможность списания долгов с пенсий дает кредиторам возможность одалживать деньги под высокие проценты. В итоге соцвыплаты превращаются в источник финансирования ростовщиков, деформируя цели и смысл системы пенсионного страхования.
Отмечается, что в связи с этим один из документов запретит взыскание банковских или коммунальных долгов, а также штрафов не только с некоторых соцвыплат, но и страховых пенсий по старости и инвалидности, накопительной части, пособий по временной нетрудоспособности и ряда других выплат.