Из Пензы в Санкт-Петербург будут летать субсидируемые рейсы компании S7

«Со 2 января 2020 года авиакомпания S7 приступает к выполнению регулярных субсидируемых рейсов по маршруту «Санкт-Петербург — Пенза — Санкт-Петербург». Рейсы будут осуществляться во вторник, четверг и воскресенье на самолетах Embraer 170. Стоимость билета — 6520 руб», — рассказал он.
Со 2-го января 2020 года авиакомпания S7 приступает к выполнению регулярных субсидируемых рейсов по маршруту Санкт-Петербург — Пенза — Санкт-Петербург. Рейсы будут осуществляться во вторник, четверг и воскресенье на самолётах Embraer 170. Стоимость билета 6520₽.— Валерий Беспалов (@bespalovvn) 11 декабря 2019 г.
По данным aex.ru, в 2020-м, по сравнению с прошлым годом, количество субсидируемых маршрутов увеличилось на 19 — до 262. На реализацию программы из федерального бюджета выделено 8 347,8 млн рублей. Ожидаемый объем перевезенных пассажиров — около 2,5 млн человек.