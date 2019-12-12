Из Пензы в Санкт-Петербург будут летать субсидируемые рейсы компании S7

Авиакомпания S7 начнет выполнять регулярные субсидируемые рейсы по маршруту «Санкт-Петербург — Пенза — Санкт-Петербург». Об этом сообщил на своей станице в Twitter зампред регионального правительства Валерий Беспалов.

«Со 2 января 2020 года авиакомпания S7 приступает к выполнению регулярных субсидируемых рейсов по маршруту «Санкт-Петербург — Пенза — Санкт-Петербург». Рейсы будут осуществляться во вторник, четверг и воскресенье на самолетах Embraer 170. Стоимость билета — 6520 руб», — рассказал он.

Со 2-го января 2020 года авиакомпания S7 приступает к выполнению регулярных субсидируемых рейсов по маршруту Санкт-Петербург — Пенза — Санкт-Петербург. Рейсы будут осуществляться во вторник, четверг и воскресенье на самолётах Embraer 170. Стоимость билета 6520₽. — Валерий Беспалов ( @bespalovvn) 11 декабря 2019 г.

По данным aex.ru, в 2020-м, по сравнению с прошлым годом, количество субсидируемых маршрутов увеличилось на 19 — до 262. На реализацию программы из федерального бюджета выделено 8 347,8 млн рублей. Ожидаемый объем перевезенных пассажиров — около 2,5 млн человек.