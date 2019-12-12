Пензенцам напомнили о штрафах за незаконную вырубку елок

Специалисты будут пресекать незаконную рубку елок и сосен и продажу их в неустановленных местах до 31 декабря.

«Будут определены посты дежурств работников лесного хозяйства совместно с сотрудниками полиции и ГИБДД, маршруты передвижения по лесным массивам автомобильных патрулей», — сообщили в пресс-центре облправительства.

Пензенцам напоминают, что за незаконную вырубку одного новогоднего дерева предусмотрен штраф от 3 до 4 тысяч рублей для граждан, от 20 до 40 тысяч рублей — для должностных лиц и от 200 до 300 тысяч рублей — для юридических лиц. Кроме того, елочному браконьеру придется возместить ущерб, который он нанес уничтожением хвойного дерева, — от 1,5 до 2 тысячи рублей за штуку.

За незаконную заготовку нескольких новогодних деревьев уже грозит уголовная ответственность со штрафом до 500 тысяч рублей либо лишением свободы до двух лет со штрафом от 100 до 200 тысяч рублей.

Карту елочных базаров Пензы, где продаются легальные деревья, смотрите в нашем материале.