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Пензенец получил в наследство долг в 3,5 миллиона

12 декабря в 16:31 118 просмотров

Октябрьский районный суд Пензы рассмотрел дело по факту взыскания долга.

Согласно материалам дела, в 2010 году пензячка передала в долг мужчине 800 тысяч рублей под 5% в месяц. Сделка была подтверждена договором, в котором не была прописана дата возвращения суммы. Через шесть лет заемщик скончался, в права наследования вступил его родственник, в том числе, к нему перешел невозвращенный долг.

Женщина обратилась в суд, чтобы вернуть свои деньги. К этому моменту с учетом процентов накопилась сумма в 3 507 561 рублей.

«Наследник должника при условии принятия им наследства становится должником перед кредитором в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества», — сообщили в пресс-службе суда.

Решение, по которому наследник должен вернуть долг умершего, вступило в законную силу.


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