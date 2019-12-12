Пензенские управленческие команды получат поощрение в 78,7 млн рублей

Пензенская область получит 78 млн 690,1 тыс. рублей на поощрение региональных и муниципальных управленческих команд за достижение высоких показателей в работе за 2019 год.

Согласно постановлению от 7-го и распоряжению от 9 декабря, 5 млрд рублей распределены между субъектами федерации, которые занимают места с первого по 71-е «как по сводной оценке достижения значений показателей, так и по достижению значений показателей, сгруппированных в экономический, социальный и внутриполитический блоки, в отдельности».



Документы были подготовлены Минэкономразвития во исполнение Указа президента России от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

Наибольшая сумма межбюджетных трансфертов поступит в Республику Крым — 122 млн 799,4 тыс. рублей, далее следуют Кабардино-Балкария — 120 млн 431,5 тыс. рублей — и Москва — 116 млн 842,7 тыс. рублей.