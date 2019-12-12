В Кузнецке через суд наркомана лишили водительских прав

Выяснилось, что мужчина стоит на учете у врача-нарколога. Кузнечанин имеет пагубное пристрастие к запрещенному веществу. При этом он мог управлять легковым автомобилем, так как имел действующие права категории «В».

Управление машиной водителем, страдающим наркоманией, создает угрозу возникновения ДТП, причинения вреда жизни и здоровью граждан, имущественного ущерба. Поэтому прокурор Кузнецкого района обратился в суд, чтобы прекратить действие прав мужчины, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Иск рассмотрели и удовлетворили, решение вступило в законную силу.