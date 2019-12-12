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Губернатор вручил паспорта юным пензенцам

12 декабря в 16:49 38 просмотров

12 декабря в рамках акции «Мы — граждане России» пензенские подростки получили паспорта на торжественном мероприятии в Законодательном Собрании.

Юных пензенцев и их родителей поздравил губернатор Иван Белозерцев.

«Получение паспорта гражданина Российской Федерации относится к тем событиям, которые запоминаются на всю жизнь. Для молодого человека это этап становления личности, изменение социального статуса», — сказал он.

Иван Белозерцев отметил, что подростки, приглашенные на церемонию вручения документов, уже доказали, что родной регион может ими гордиться, продемонстрировав успехи в учебе, спорте и творчестве.

«Быть гражданином России — значит быть ее патриотом. Патриот — это человек, который хочет добра своему Отечеству, который делает много хороших дел, улучшая жизнь вокруг себя: учится, работает, созидает», — подчеркнул глава региона.

Губернатор пожелал ребятам быть патриотами родного края и страны, сообщили в пресс-центре облправительства.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/202507/

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