Губернатор вручил паспорта юным пензенцам

Юных пензенцев и их родителей поздравил губернатор Иван Белозерцев.
«Получение паспорта гражданина Российской Федерации относится к тем событиям, которые запоминаются на всю жизнь. Для молодого человека это этап становления личности, изменение социального статуса», — сказал он.
Иван Белозерцев отметил, что подростки, приглашенные на церемонию вручения документов, уже доказали, что родной регион может ими гордиться, продемонстрировав успехи в учебе, спорте и творчестве.
«Быть гражданином России — значит быть ее патриотом. Патриот — это человек, который хочет добра своему Отечеству, который делает много хороших дел, улучшая жизнь вокруг себя: учится, работает, созидает», — подчеркнул глава региона.
Губернатор пожелал ребятам быть патриотами родного края и страны, сообщили в пресс-центре облправительства.