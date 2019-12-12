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В Пензенской области начинается «охота» на елочных браконьеров

12 декабря в 17:50 128 просмотров

С 15 декабря в Пензенской области начнутся рейды по охране хвойных деревьев от вырубки. Их будут проводить сотрудники регионального минлесхоза, полиции и лесничеств.

Как сообщает пресс-центр облправительства, будут определены посты дежурств, маршруты передвижения по лесным массивам автомобильных патрулей.

«Приобретайте елки только через торговую сеть. Не рубите самовольно ели и сосны, не покупайте у случайных продавцов», — призвал министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

Особенно внимательно будут следить за сохранностью деревьев, окружающих населенные пункты области. Операция продлится до 31 декабря.

В минлесхозе напоминают о том, что за незаконную вырубку одного новогоднего дерева предусмотрен штраф от 3 до 4 тысяч рублей для граждан, от 20 до 40 тысяч — для должностных лиц, от 200 до 300 тысяч — для юридических. Также елочному браконьеру придется возместить ущерб, который он нанес уничтожением хвойного дерева, — от 1,5 до 2 тысячи рублей за штуку.

Кроме того, за незаконную заготовку нескольких новогодних деревьев предусмотрена уголовная ответственность со штрафом до 500 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом от 100 до 200 тысяч рублей.

Ранее информагентство публиковало интерактивную карту, на которой можно посмотреть, где осуществляется легальная торговля хвойными на территории Пензы.


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