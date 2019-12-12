Cамые яркие моменты Года театра в Пензенской области (видео)

В Пензе подводят итоги Года театра и вспоминают его самые яркие моменты — фестивали «МаскерадЪ» (18+), «Театральное Приволжье» (0+) и «Театральные экзерсисы» (0+), а также наиболее значимые визиты и постановки, среди которых — работы Никиты Михалкова.

На пензенских сценах Год театра сменил сотни масок. И подлинное лицо преданности искусству и зрителю засияло новыми оттенками. Открывал и поражал «МаскерадЪ». Международный фестиваль в пензенском драматическом театре прошел в третий раз.

Шесть городов и две страны на этот раз объединила личность режиссера-новатора, уроженца Пензенской области Всеволода Мейерхольда. В 2019-м со дня его рождения прошло 145 лет. За восемь дней зрители увидели девять спектаклей. И даже классика — «Ревизор» (12+), «Чайка» (12+) — на фестивале словно надели маску.

«Очень приятно оказаться в Пензе, многие из нас здесь впервые, чувствуется, что это театральный город», — отметил руководитель творческой лаборатории московского театра «Школа драматического искусства» Игорь Яцко.

«Драмтеатр посетили 7000 человек, это очень хорошо, и, как мы видели, на всех спектаклях — аншлаг», — рассказал художественный руководитель Пензенского областного драматического театра Сергей Казаков.

А вот в спектаклях Никиты Михалкова ни маски, а целые метаморфозы. Коренное вживание в роль. Председатель Союза кинематографистов России привозил в Пензу пятую постановку из цикла «Метаморфозы» (16+).

Мастерство актерское и режиссерское для этих людей, казалось бы, тоже роль. Фестиваль любительских объединений «Театральное Приволжье» открыл для широкого зрителя искренность и талант студенческой труппы «Кириллица» из ПГУ и школьного театра «Арлекин» из Заречного. Оба в своих номинациях вошли в пятерку лучших.

«Записки юного врача» (16+) — это технически сложный спектакль, много реквизита и декораций. У нас транспортная лента, настоящий дождь, операции. В этих рассказах очень много боли и сострадания", — сказал режиссер театра «Кириллица» Константин Бутин.

В Год театра на улицы Пензы вышли «Театральные экзерсисы». Фестиваль под таким названием в буквальном смысле прошел в нашем городе впервые. Там, как и в храме искусства, было три звонка. Адаптированные под открытый воздух постановки показали порядка 40 коллективов.

«Нам и грустно, и, в то же время, радостно, потому что 2019 год стал для нас творческим, плодотворным, ярким. И, конечно, ключевые мероприятия, которые собрали огромное количество людей, поклонников театра, надолго останутся в памяти и истории региона», — сказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Выйти за пределы сцены и стать ближе к зрителю, открыть новые таланты — люди искусства заберут эти цели с собой в 2020-й, доказывая, что идеям, рожденным в Год театра, рано говорить «занавес», сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.