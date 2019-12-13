В Пензе госнаград удостоилось более 50 человек (видео)

В День Конституции глава региона Иван Белозерцев вручил более 50 государственных наград различного достоинства. Торжественная церемония прошла в Губернаторском доме Пензы. Там собрались представители разных профессий, ветераны войны и труда, почетные жители города, чиновники, сотрудники правительства и различных предприятий.

Анне Масловой — 85 лет, почти всю жизнь она проработала на заводе «ВЭМ». После окончания школы пробовала поступить в институт, но конкурс не прошла. Тогда было большое количество абитуриентов — 12 человек на место, поэтому выбор был сделан в пользу технического училища. Кроме профессии электромонтажницы, освоила несколько смежных специальностей, успела поработать наставником молодых специалистов и стать депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР от Пензенской области. Анна Васильевна дважды удостоилась ордена Трудового Красного Знамени. Сейчас она с радостью вспоминает свои трудовые годы.

«План нужно было выполнять, пятилетки, на целину ездили в 1956 году, на уборку урожая в Казахстан. Интересное время, мы были молодые, спортом занимались, художественной самодеятельностью и, главное, выполняли рабочие задания», — рассказала она.

Такой вклад в развитие региона не остался незамеченным. В Губернаторском доме Анну Васильевну Маслову наградили почетным знаком губернатора «Во славу земли Пензенской». В День Конституции государственных наград удостоились 52 человека.

Заместитель генерального директора научно-производственного предприятия Игорь Сериков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Для него это стимул покорить новые вершины.

«В планах — работать. У нас еще не перевелись люди, для которых слово Родина, Отечество что-то значит. Полученная награда — не только моя, это заслуга коллектива. Что бы ни случилось, у нас страна должна быть сильной и готовой ответить на любые вызовы», — сказал он.

Ордена, знаки, медали, звания, благодарности президента и почетные грамоты губернатора получили сотрудники предприятий в различных сферах: промышленное производство, строительство, аграрный сектор, ЖКХ, представители учреждений культуры и образования, ветераны войны и труда, почетные жители города, чиновники.

«Вы — гордость области и представляете разные отрасли, сферы профессиональной деятельности. Благодаря вашим знаниям, опыту и мастерству регион развивается, осваивает новые рубежи», — отметил губернатор Иван Белозерцев.

На церемонии глава региона отметил, что, несмотря на различные трудности, область развивается. За десять месяцев 2019 года индекс производства сельскохозяйственной продукции составил практически 115%, по этому показателю в Поволжье регион вышел на первое месте. Также на протяжении трех лет область удерживает первенство по вводу в оборот ранее неиспользуемых земель, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.