Пензенским школьникам рассказали о функциях и задачах подразделений ОВД (видео)

Пензенских старшеклассников познакомили с нюансами несения службы в органах внутренних дел. 12 декабря в областном управлении ГИБДД организовали день открытых дверей.

Автоинспекторы рассказали об основных направлениях работы, а также о функциях и задачах подразделений. Ребят пригласили в центр, где установлены комплексы фотовидеофиксации, которые обрабатывают всю информацию об административных правонарушениях.

«Ребятам показали вооружение, которое применяют сотрудники при исполнении своих служебных обязанностей. Не менее интересным оказался музей, где представлены атрибуты инспекторов, есть история со дня основания управления до настоящего времени», — рассказала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Пензе Олеся Сатыренко, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.