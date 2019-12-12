Пензенские студенты и школьники узнали, как жили дети во время войны

Школьникам и студентам рассказали о том, как жили дети в годы Великой Отечественной войны. В пензенском социально-педагогическом колледже для них организовали встречу с очевидцем тех событий. Кроме того, ребята приняли участие в интеллектуальной игре, посвященной жизни детей в военное время.

Дети войны — именно так сейчас называют людей, которые росли в то время, они прошли через голод и лишения. Спустя 75 лет их жизнь стала объектом исследования уже современного поколения школьников и студентов. За изучение этой темы совместно взялись ученики гимназии № 42 и пензенского социально-педагогического колледжа.

Для того, чтобы лучше узнать о том времени, школьники и студенты не только провели исследования, но и пообщались с самими детьми войны. Александр Афанасьев родился в деревне Хребтовка Кондольского района. Его отца забрали на фронт в начале войны, и несколько лет он провел в плену. Мать старалась прокормить всех детей, но это удавалось с трудом. Зачастую ребята сами искали еду в ближайшем лесу, ловили рыбу в пруду. Несмотря на тяжелые условия, не забывали они и о детских играх.

«Когда у нас было свободное время, мы сами придумывали развлечения. Я организовал волейбольную команду. Когда повзрослей стали, выступали на районе с ребятами из нашей деревни», — рассказал он.

Великая Отечественная война коснулась практически каждой семьи. Поэтому и до современных школьников и студентов дошли истории об их бабушках и дедушках, которые были непосредственными участниками тех событий.

Кроме встречи с очевидцем тех событий, для школьников провели игру под названием «Большие подвиги маленьких героев». В трех тематических залах учащимся рассказали об ордене «Дети войны», тех, кто был удостоен различных наград, а также про то, как жили в то время.

«Одним из интереснейших моментов для нас было, конечно, вспомнить о детях войны, о том, чем они жили, занимались, кто работал, кто занимался сельским хозяйством, какие перипетии жизненные заставили людей совершать внутренние подвиги», — сказала первый заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина.

Это лишь одно из первых мероприятий, запланированных в преддверии 75-летия Победы. В честь этой даты в регионе будет реализован проект «А мы из Пензы. Наследники победителей», сообщает телеканал «Экспресс».