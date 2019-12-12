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Капремонт крыш в пензенских домах завершится до конца декабря (видео)

12 декабря в 22:32 100 просмотров

Жители домов, которые до сих пор остаются без кровли, с особым нетерпением ждут Нового года. Последний день 2019-го — официально финальная дата завершения всех работ по капитальному ремонту, в том числе — крыш. По данным регионального фонда капремонта, сейчас из 165 объектов закончены лишь 119. Съемочная группа телеканала «Экспресс» попыталась выяснить, успеют ли подрядчики завершить социально важные дела в 2019 году.

История с домом на улице Ударной, 22 близится к завершению. Рабочие покрыли железом большую часть кровли. Вот только произойти это должно было еще летом и сделать это должна была другая подрядная организация. В результате ее многочисленных промедлений новая бригада работает при непривычно низких температурах.

Для жителей это даже не вопрос терпения: упущенное время выражается наглядно. За долгие месяцы раскрытой кровли квартиры верхних этажей заливало, как минимум, трижды. Как признают в фонде капитального ремонта, часть потолка в одной из квартир обрушилась именно из-за промедлений подрядчика.

Проблемным адресом значится и 5-й проезд Лобачевского, 14. Там, чтобы закончить кровлю, остаются последние штрихи. Жители боятся спугнуть столь долгожданную удачу. Но тоже показали, как непогода и коммунальщики успели подпортить их жилища за долгие месяцы капитального ремонта.

В доме на улице Циолковского, пока не было кровли, после дождей обвалился потолок. Коммунальщики закрыли дыру обычной доской, которую прибили несколькими гвоздями, а ведь сырость действительно опасна: перепутанные электрические провода тянутся по всему подъезду. Сокрушительные последствия долгого ремонта еще могут проявиться, так как подрядчик еще не начал укладывать железо.

«Из 165 объектов капитально отремонтированы 119. В течение декабря закончим оставшиеся работы», — прокомментировал заместитель директора фонда капитального ремонта Пензенской области Роман Панин.

В доме на улице Ударной и на 5-м проезде Лобачевского последний срок завершения ремонта — 20 декабря. Однако рабочие, жители и чиновники рассчитывают уже на конец этой недели. Кажется, это единственное, в чем за все время капитального ремонта все эти три стороны солидарны. Вообще же, как говорят в фонде, работы по всем домам закончатся до 31 декабря — такая дата обозначена официально, однако с последним вбитым в кровлю гвоздем для многих жителей эта история не закончится, большинство из них намерено добиться возмещения нанесенного их квартирам ущерба, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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