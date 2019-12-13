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25 юных пензенца получили паспорта в торжественной обстановке (видео)

12 декабря в 23:24 152 просмотра

Губернатор Иван Белозерцев вручил паспорта 14-летним жителям Пензы. Торжественная церемония прошла в Законодательном Собрании области.

Перед началом вручения документов, к школьникам обратился глава региона. Он отметил, что официальный статус гражданина Российской Федерации наделяет девушек и юношей не только правами, но и обязанностями. Кроме этого, он подчеркнул, что настоящий гражданин должен быть патриотом своей малой Родины и страны в целом.

Свои первые документы получили 25 человек. Это школьники из Пензы и области. В завершении торжественной церемонии перед гостями выступили творческие коллективы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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