25 юных пензенца получили паспорта в торжественной обстановке (видео)

Перед началом вручения документов, к школьникам обратился глава региона. Он отметил, что официальный статус гражданина Российской Федерации наделяет девушек и юношей не только правами, но и обязанностями. Кроме этого, он подчеркнул, что настоящий гражданин должен быть патриотом своей малой Родины и страны в целом.

Свои первые документы получили 25 человек. Это школьники из Пензы и области. В завершении торжественной церемонии перед гостями выступили творческие коллективы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.