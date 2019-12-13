В Пензе названа команда-победитель лиги КВН «Сура»

В Пензе определили победителя сезона официальной лиги КВН «Сура», который представит регион на международном фестивале в Сочи.

Как сообщает пресс-центр облправительства, на финальные состязания прибыл губернатор Иван Белозерцев. Он поприветствовал участников и болельщиков.

«Играя и побеждая в различных соревнованиях, вы продвигаете наш регион, делаете его более узнаваемым. Это важно для развития всей Пензенской области. Наш страна будет сильной именно тогда, когда ее будущее будет определять активная и целеустремленная молодежь», — подчеркнул глава региона.

Он также отметил, что игра формирует уверенность в собственных силах, учит работать в команде и помогает талантливой молодежи реализоваться.

За звание лучших боролось шесть команд — победительниц отборочных туров: «Шарашкина контора 7бит» (ПГУ), «Сборная ПГАУ», «Большая сборная Ундервуд» (ПГУАС), «Сборная Мира» (IT-колледж), «Любимый город» (ПГУ) и «M-Collaboration». Также перед зрителями выступили гости — команда Всероссийского общества инвалидов" «Сурские матрешки» и победитель Юниор-лиги — команда учащихся школы № 12 Пензы «Оливье».

Призом за лучшую шутку отметили «Большую сборную Ундервуд». Лучшим актером стал Максим Назаров, представитель «Любимого города», а лучшей актрисой — Полина Сазонова из «Сборной мира».

Бронзовую награду по итогам трех конкурсов завоевала команда «Любимый город», серебро — «Шарашкина контора «7 бит». Победителем сезона стала команда «Большая сборная Ундервуд». Губернатор вручил ее представителям диплом, памятную медаль и сертификат на 150 тыс. рублей, который позволит отстаивать честь Пензенской области на международном фестивале «КиВиН» в Сочи.