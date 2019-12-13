В России резко сократился спрос на новогодние товары

Как сообщают «Известия», специалисты оператора фискальных данных («Платформы ОФД») проанализировали продажи некоторых новогодних товаров, сравнив объемы реализации в период с 15 ноября по 6 декабря в 2018-м и 2019 годах.
По данным исследования, продажи искусственных елок сократились по сравнению с прошлым годом на 12%, гирлянд — на 25%, мишуры — на 47%, елочных игрушек — на 48%. Популярностью пользовались только елочные звезды — их приобрели на 15% больше.
По словам директора по продуктам на данных «Платформы ОФД» Дмитрия Батюшенкова, сокращение покупок связано с отсутствием снега в Центральной России: у людей просто нет пока новогоднего настроения, поэтому и ранний новогодний шоппинг для них менее привлекателен.