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В России резко сократился спрос на новогодние товары

13 декабря в 09:09 104 просмотра

На старте новогоднего сезона в этом году жители страны приобрели в полтора раза меньше елочных игрушек и на четверть меньше гирлянд, чем в декабре 2018-го.

Как сообщают «Известия», специалисты оператора фискальных данных («Платформы ОФД») проанализировали продажи некоторых новогодних товаров, сравнив объемы реализации в период с 15 ноября по 6 декабря в 2018-м и 2019 годах.

По данным исследования, продажи искусственных елок сократились по сравнению с прошлым годом на 12%, гирлянд — на 25%, мишуры — на 47%, елочных игрушек — на 48%. Популярностью пользовались только елочные звезды — их приобрели на 15% больше.

По словам директора по продуктам на данных «Платформы ОФД» Дмитрия Батюшенкова, сокращение покупок связано с отсутствием снега в Центральной России: у людей просто нет пока новогоднего настроения, поэтому и ранний новогодний шоппинг для них менее привлекателен.


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