Пензенцев предупредили о пробке на ул. Кольцова

В Пензе на улице Кольцова утром 13 декабря столкнулись две легковушки. Об этом в Сети сообщил очевидец.

Пользователь опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «Вконтакте». Он рассказал, что машины столкнулись примерно в 7:40 возле автодрома «Вираж» на светофоре. Они заняли две полосы.

«Проезд частично затруднен, собирается пробка», — добавил автор поста.

Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть особенно внимательными и осторожными во время движения. Кроме того, водителям рекомендуют не выполнять резких маневров, чтобы избежать заноса во время гололеда.