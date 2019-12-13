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В российские аэропорты в начале 2020 года могут вернуть курилки

13 декабря в 09:24 54 просмотра

Утвержденный Госдумой законопроект о возвращении курилок в российские аэропорты может вступить в силу уже в начале 2020 года, сообщают «Известия».

Отмечается, что пассажирам не придется за них платить.

Согласно законопроекту, курить разрешат в специально изолированных помещениях, оборудованных системами вентиляции. Во многих аэропортах такие спецкомнаты сохранились еще со времен отсутствия запрета на курение, поэтому вернутся курилки максимально быстро.

Вступить в силу закон может в конце 2019 года либо в начале 2020-го. Однако перед этим документ должен быть утвержден Советом Федерации и подписан президентом.

Изначально сенаторы были против возвращения курительных комнат в аэропорты, но затем изменили свою точку зрения. Тем не менее, СовФед может рассмотреть проект на последнем заседании 23 декабря. При этом риск, что закон в итоге будет отклонен, сохраняется.


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