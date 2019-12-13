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Вице-мэр Агамагомедов рассказал, когда снесут аварийный дом на ул. Карпинского

13 декабря в 09:32 66 просмотров

В администрации Пензы в День Конституции состоялся общероссийский день приема граждан. Вице-мэр Магомед Агамагомедов ответил на ряд вопросов, волнующих жителей города. В частности, речь шла о сносе аварийного дома на ул. Карпинского и спиле деревьев на ул. Баумана.

Как сообщает пресс-служба мэрии, замглавы администрации побеседовал с жителями улицы Карпинского по поводу сноса аварийного дома № 16. Строение включено в программу переселения граждан из ветхого жилищного фонда.

«В этом доме имеется одно не расселенное помещение — собственница отказалась от переезда и денежной компенсации за имущество. На данный момент есть решение суда, и эту выплату муниципалитет перечислит на депозит нотариуса. Для данных целей в бюджет закладываем средства, и в первом квартале 2020 года, после их перечисления, у муниципалитета будут основания снести дом», — рассказал Магомед Агамагомедов.

Жительница многоквартирного дома на улице Баумана попросила спилить деревья возле одного из подъездов. Ей пояснили, что это можно осуществить только при наличии согласия от остальных жильцов. Решение должно быть оформлено в виде протокола.

Фотография: https://www.penza-gorod.ru/news/v_administratsii_penzy_sostoyalsya_obshcherossiyskiy_den_priema_grazhdan/

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