ПензГТУ выделят 10 миллионов на передовую образовательную программу

Как сообщает пресс-служба регионального минобра, средства планируется потратить на модернизацию ресурсного обеспечения образовательной программы. Реализация проекта займет два года, он предполагает привлечение ведущего вуза из перечня топ-200. Партнерами ПензГТУ выступят Московский государственный технический университет имени
В 2019-м был разработан прототип образовательной программы по данному направлению подготовки бакалаврова, а уже в 2020 году состоится первый набор студентов на эту программу.
ПензГТУ реализует проект «Специалист — предприятие», который соответствует требованию нацпроекта «Наука», инициированного президентом России, — эффективная кооперация науки, образования и промышленности.