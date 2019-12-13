ПензГТУ выделят 10 миллионов на передовую образовательную программу

Пензенский государственный технологический университет получит более 10 млн рублей на реализацию и разработку передовой образовательной программы по направлению бакалавриата «Информатика и вычислительная техника».

Как сообщает пресс-служба регионального минобра, средства планируется потратить на модернизацию ресурсного обеспечения образовательной программы. Реализация проекта займет два года, он предполагает привлечение ведущего вуза из перечня топ-200. Партнерами ПензГТУ выступят Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национально-исследовательский университет) и акционерное общество «Радиозавод».

В 2019-м был разработан прототип образовательной программы по данному направлению подготовки бакалаврова, а уже в 2020 году состоится первый набор студентов на эту программу.

ПензГТУ реализует проект «Специалист — предприятие», который соответствует требованию нацпроекта «Наука», инициированного президентом России, — эффективная кооперация науки, образования и промышленности.